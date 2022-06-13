Мощный обстрел боевиков ВСУ по Донецку: погибли женщина с ребёнком

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13 июня 2022, 14:13

Последствия обстрела Донецка ВСУ/ из открытых источников

Украинские военизированные формирования подвергли Донецк мощному обстрелу. Удары пришлись по рынку в центре столицы ДНР. В результате разрывов снарядов погибли женщина и ребёнок. Информацию сообщает в понедельник, 13 июня, РИА Новости.

Журналистам агентства удалось узнать подробности трагедии у советника главы правительства ДНР Яна Гагина, это было «попадание в рынок в выходной день». Обстрел пришёлся по рынку Майский, что расположен в самом центре республиканской столицы.

«Погибшие за спиной — женщина с ребёнком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много: осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — сообщил чиновник. На кадрах видны тела погибших. Видео строго (+18).

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города боевиками ВСУ загорелся газопровод.

Телеграмм-канал «Типичный Донецк» приводят кадры с разных районов города.

В районе ж/д вокзала сейчас.

Новое возгорание в Киевском районе Донецка.

Донецк прямо сейчас.

Еще фото и видео Киевского района Донецка сейчас.

Еще фото и видео Киевского района Донецка. В режиме реального времени очевидцы скидывают фото и видео с места.

Прилет на Смолянку в Куйбышевском районе Донецка.

Прилет на ул. Шапошникова, 1 в Куйбышевском районе Донецка.

Еще фото и видео Киевского района Донецка сейчас.

Видео с места событий на пр. Таманском в Киевском районе Донецка.

По уточнённой информации при обстреле Куйбышевского района:

- ул. Рыбалко – повреждён газопровод;

- ул. Рыбалко, 36 – прямое попадание;

- ул. Шапошникова, 1 – осколочное повреждение квартиры № 53, возле дома повреждён автомобиль;

- ул. Печатников, 17 – повреждены ворота, фасад, забор.

- ул. Печатников, 20 (здание магазина «Успех») – повреждены фасад, стена, забор, остекление;

- пр. Панфилова, 87 (здание ДК им. Куйбышева) – повреждено остекление;

- пр. Ковпака, 4а (храм князя Святого Владимира) – попадание двух снарядов на прилегающую территорию, повреждены фасад и автомобиль;

- ул. Инженерная, 4 (детский дом № 1 «Теремок») – повреждено остекление.

Все возгорания усиливаются. Есть опасность повторных обстрелов со стороны украинских террористов.