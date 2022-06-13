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Аргументы Недели Происшествия 13+

МЧС ДНР: пожар после обстрелов ВСУ на рынке Донецка потушен

, 16:16

МЧС ДНР: пожар после обстрелов ВСУ на рынке Донецка потушен
Спасатели в дыму/ из открытых источников

Министерство по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики сообщили о ликвидации пожаров на Майском рынке в Донецке. Огонь загорелся после мощных обстрелов со стороны боевиков ВСУ, в результате которого погибли трое человек, в числе которых ребёнок.

«В 14:35 пожар ликвидирован», − приводит ТАСС заявление спасательного ведомства. Спасатели подчеркнули, что после попадания взрывоопасного предмета на рынке произошло возгорание шести контейнеров.

Ранее стало известно, что украинские военизированные формирования подвергли Донецк мощному обстрелу. Удары пришлись по рынку в центре столицы ДНР.

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