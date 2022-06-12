Принц Эндрю попросил свою мать, Елизавету II, вернуть ему титул принца крови, которого он лишился после обвинений в изнасиловании

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12 июня 2022, 22:13 Источник: The Telegraph

Принц Эндрю с Елизаветой II. Фото: Stephen Lock/globallook.com

Принц Эндрю, сын королевы Великобритании Елизаветы II, обратился к матери с просьбой вернуть ему статус "Его королевского высочества" и звание полковника. Об этом сообщила The Telegraph.

После обвинений Эндрю в изнасиловании, которые выдвинула американка Вирджинии Джуффре, Елизавета II лишила сына воинских званий и права использовать титул «Его королевское высочество».

Эндрю удалось избежать судебного разбирательства: он урегулировал иск, выплатив компенсацию в 16,2 млн долларов отступных.

Теперь, как сообщили источники газеты, Эндрю просит мать вернуть ему статус принца крови, звание полковника и позволить приступить к обязанностям члена королевской семьи.