New York Post: королева Елизавета II лично сообщила принцу Эндрю, что он больше не будет «высочеством»

Королева Великобритании Елизавета II в минувший четверг лично объявила своему сыну принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, что он больше не будет называться "Его королевское высочество".
Источники утверждают, что герцог Йоркский 13 января ехал на встречу со своей матерью в Виндзорский замок "с каменным лицом".
По данным инсайдера, 95-летняя Елизавета II в рамках разговора с сыном сообщила ему о лишении всех военных званий и королевского патронажа. Более того, королева поставила принца в известность, что он больше не сможет "официально" называться "Его королевским высочеством".
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