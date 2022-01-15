New York Post: королева Елизавета II лично сообщила принцу Эндрю, что он больше не будет «высочеством»

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15 января 2022, 13:21 Источник: New York Post

королева Великобритании Елизавета II, I-Images/Keystone Press Agency

Королева Великобритании Елизавета II в минувший четверг лично объявила своему сыну принцу Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, что он больше не будет называться "Его королевское высочество".

Источники утверждают, что герцог Йоркский 13 января ехал на встречу со своей матерью в Виндзорский замок "с каменным лицом".

По данным инсайдера, 95-летняя Елизавета II в рамках разговора с сыном сообщила ему о лишении всех военных званий и королевского патронажа. Более того, королева поставила принца в известность, что он больше не сможет "официально" называться "Его королевским высочеством".

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