Принц Эндрю заплатит 16 млн долларов отступных, чтобы избежать суда по делу об изнасиловании

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16 февраля 2022, 18:33 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

По информации The Daily Telegraph, сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю заплатит $16,2 млн американке Вирджинии Джуффре, обвинившей его в изнасиловании. Произойдет это в рамках досудебного соглашения между сторонами.



Вирджиния Джуффре обвинила герцога Йоркского в том, что он изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Скандал разразился еще в 2019 году.



Вирджиния Джуффре также обвинила американского миллиардера Джеффри Эпштейна, арестованного за организацию секс-торговли и вовлечению в проституцию несовершеннолетних. Известно, что он покончил с собой в исправительном центре Нью-Йорка. Джуффре утверждает, что принц Эндрю был одним из участников вечеринок Эпштейна. Принц Эндрю связь с американкой отрицает.



Тем не менее, чтобы урегулировать иск о сексуальном насилии, герцог обещал сделать Джуффре пожертвование на благотворительность. В документе, представленном в суд Манхэттена, говорится, что стороны достигли внесудебного соглашения.



По данным The Daily Telegraph, часть выплат возьмет на себя королева Елизавета II, которая уже помогала сыну оплачивать услуги юристов, которые оцениваются в несколько миллионов фунтов. Отмечается, что принц Эндрю живет на «скромную военную пенсию», и при этом получает стипендию от королевы в размере £250 тыс. в год ($340 тыс.).



Из-за иска ему пришлось выставить на продажу свой единственный актив — шале на горнолыжном швейцарском курорте Вербье, которое он приобрел в 2014 году в ипотеку тоже при помощи матери.



Сообщается, что принца Эндрю лишили всех титулов и воинских званий. В общей сложности у герцога Йоркского было восемь почетных военных титулов. Кроме того, Эндрю больше не будет выполнять публичных обязанностей в качестве члена королевской семьи.



