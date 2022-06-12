Эдвард Лукас заявил, что спецоперация на Украине расколола НАТО

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12 июня 2022, 13:50 Источник: Свободная пресса

Florian Gaertner/globallook.com

В НАТО произошел раскол из-за специальной военной операции России на Украине. Научный сотрудник Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас выразил мнение, что Североатлантическому альянсу в настоящее время Североатлантическому альянсу необходим «капитальный ремонт».

В статье Лукаса, опубликованной в американском журнале Foreign Policy, говорится, что проблемы внутри блока обнажила спецоперация на Украине, - сообщает «Свободная пресса».

Как объяснил эксперт, «во-первых, Североатлантический альянс из 30 членов слишком громоздкий». «С военной точки зрения значение имеют лишь несколько стран, прежде всего США, но с политической — даже маленькие Люксембург и Исландия обладают правом голоса», — пишет Лукас.

Аналитик отметил, что «члены НАТО яростно спорят о формулировках своей новой стратегической концепции, которая определит миссию альянса на ближайшие годы и будет представлена ​​в Мадриде».

«Что скажут про Россию? Китай? Какие жертвы и риски действительно готовы принять государства-члены? Готовы ли они пожертвовать суверенитетом, чтобы упростить процесс принятия решений?» — ставятся вопросы в статье Лукаса.

Комитет Сената США по международным отношениям 9 июня 2022 года единогласно принял резолюцию, призывающую НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в Североатлантический альянс.

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