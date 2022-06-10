В США Комитет Сената единогласно принял резолюцию по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

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10 июня 2022, 07:29 Источник: РИА Новости

флаг НАТО, фото: Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Комитет Сената США по международным отношениям 9 июня 2022 года единогласно принял резолюцию, призывающую НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в Североатлантический альянс.

Член комитета от штата Айдахо Джим Риш пояснил, что принятие комитетом резолюции является свидетельством двухпартийной поддержки вступления этих стран в НАТО и срочности укрепления блока.

Американский политик отметил, что сильные политические и военные традиции Швеции и Финляндии делают их идеально подходящими для НАТО. Он выразил надежду, что сенат последует примеру комитета и быстро примет резолюцию. Вероятно, заявки Финляндии и Швеции легко получат необходимое одобрение сената США в две трети голосов, - сообщает "Интерфакс".

Против вступления этих двух стран в НАТО выступает Турция. Газета Yeni Şafak сообщила, что Анкара поставила Швеции и Финляндии десять условий для вступления в альянс.

Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.