Газета Yeni Şafak сообщила, что Анкара поставила Швеции и Финляндии десять условий для вступления в НАТО

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8 июня 2022, 09:19 Источник: РИА "Новости"

флаг Турции, Mevlütcan Rüzgar: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8284983/

Издание Yeni Şafak утром в среду, 8 июня, сообщило, что руководство Турции поставило десять условий властям Швеции и Финляндии в ответ на снятие вето на членство в Североатлантическом альянсе.

Согласно последней информации, Стокгольму и Хельсинки предложили поддержать Анкару в борьбе с запрещенной на территории Турции Рабочей партии Курдистана, организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также с их филиалами. Швеция и Финляндия, согласно требованиям турецкой стороны, должны создать правовые нормы и инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Вышеуказанные страны также обязаны пресекать попытки открыть представительства РПК на своих территориях. Кроме того, Анкара предложила запретить деятельность FETÖ, проводимую в странах, а также закрыть веб-сайт и органы СМИ данной организации.

Известно, что турецкие власти потребовали заморозить активы и закрыть ассоциации, которые связаны с терроризмом. Важным пунктом является депортация и экстрадиция лиц, связанных с террористами в Швеции и Финляндии.

Газета сообщает, что Анкара призвала запретить членам террористических организаций проводить демонстрации. Также Стокгольм и Швецию попросили поделиться разведданными с властями Турции. Более того, двум государствам было предложено снять ограничения оборонной промышленности против Анкары.