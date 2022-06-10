Bloomberg: Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз

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10 июня 2022, 07:12 Источник: Интерфакс

флаг ЕС, фото: Philipp von Ditfurth/globallook.com

Две страны, Дания и Нидерланды, выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Источники агентства Bloomberg сообщили эту информацию и то, что Германия предлагает предоставить Украине некий условный статус кандидата в ЕС.

По сведениям европейских инсайдеров, некоторые государства-члены ЕС, среди которых Нидерланды не поддержали заявку украинских властей, но большинство, особенно Италия, поддерживают.

По информации Bloomberg, в дипломатической ноте Дании указано, что Украина "недостаточно выполняет критерии, связанные со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств". В Копенгагене также отметили, что Киеву необходимо "фундаментально улучшить законодательную и институциональную базу", чтобы добиться прогресса во всех этих областях.

По оценке Дании, Киев сейчас "находится на очень ранней стадии" готовности взять на себя обязательства по членству в Европейском союзе.

По информации других источников, ожидается, что Европейская комиссия на следующей неделе даст рекомендации о предоставлении Украине статуса кандидата.

Лидеры ЕС намерены обсудить окончательное заключение Европейской комиссии в Брюсселе 23-24 июня

Вероятной датой вынесения заключения ЕК названо 17 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля украинский. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в апреле во время визита в Киев передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в ЕС. Киев его уже заполнил и сдал Брюсселю.