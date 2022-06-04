Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на обеспокоенность России в связи с возможным вступлением в альянс Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

4 июня 2022, 22:54

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью компании «Радио и телевидение Республики Сербской» в субботу рассказал о жесткой реакции НАТО на обеспокоенность России по поводу расширения альянса на Восток и возможного вступления в него Украины.

«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины - это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», - заявил Лавров.

Министр, кроме того, обвинил НАТО в лицемерии.

«Оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз», - отметил Лавров, уточнив, что в настоящее время планируется уже «шестое расширение».