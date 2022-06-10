Во Франции в 2023 году введут чеки на продукты для малоимущих

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10 июня 2022, 17:36 Источник: РИА "Новости"

Париж, Фотограф: David McEachan: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/87501/

Министр-делегат по вопросам общественных счетов при Минфине Франции Габриэль Атталь заявил в пятницу, 10 июня, что власти страны в 2023 году введут продуктовые чеки для поддержки людей с низкими доходами.

Габриэль Атталь уточнил, что цель введения продуктовых чеков – поддержка граждан Франции, у которых нет средств на приобретение местных продуктов питания.

Уточняется, что работа по реализации данной инициативы продолжается совместно с министром сельского хозяйства страны. Предполагается, что мера начнет действовать на французской территории уже в следующем году.