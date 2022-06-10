Le Parisien написала о возможном визите Макрона в Киев на следующей неделе

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10 июня 2022, 13:47 Источник: ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Panoramic/globallook.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе может посетить Киев. Об этом в пятницу сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники.

Как рассказал изданию источник, вопрос возможности визита Макрона в Украину «серьезно изучается». Однако при этом газета подчеркивает, что Елисейский дворец не подтвердил и не опроверг планов зарубежных поездок французского президента на следующей неделе.

Издание предполагает, что Макрон может посетить Киев после визита в Румынию, где президент собирается встретиться с французскими военными, находящимися там.

Ранее сообщалось, что лидер Франции, говоря об урегулировании украинского конфликта, призвал «не унижать Россию».