Макрон посчитал, что за последние полгода не менее 100 часов проговорил с Путиным, и вновь призвал «не унижать Россию»

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3 июня 2022, 22:54 Источник: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон, Julien Mattia/globallook.com

За последние полгода продолжительность телефонных разговоров лидеров Франции и России составила не менее ста часов. Эту цифру привел во время интервью с представителями региональной прессы в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон.

«Уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось с президентом России Владимиром Путиным с декабря <...> Мы проговорили не менее сотни часов», - сказал он.

По словам Макрона, он очень много времени посвящает обсуждению ситуации вокруг Украины, так как она «действительно сложная».

Он также подчеркнул, что вел переговоры по просьбе Владимира Зеленского и не делает из них секрета.

Французский президент заявил, что, по его убеждению, дипломатия поможет найти выход из кризиса, и призвал «не унижать Россию».

Ранее Макрон уже высказывал мысль, что условия будущих мирных переговоров будут определять Россия и Украина, и «это должно быть сделано без отрицания или унижения какой-либо из сторон».