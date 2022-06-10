Британский наемник Аслин, осужденный в ДНР, рассказал, что во время его службы в ВСУ все вокруг общались по-русски

Подданный Великобритании Эйден Аслин, приговоренный в четверг судом ДНР к смертной казни, рассказал журналистам телеканала RT, что все его окружение во время службы в ВСУ, общалось на русском языке.
Он заявил, что во время своей «работы» в Украине почти не встречал людей, говорящих по-украински.
«Практически все, кто меня окружал на службе, говорили на русском. На украинском только различные официальные бумаги и документы», - сказал Аслин в интервью тележурналистам.
Он добавил также, что знает о многонациональном составе Украины.
«Здесь живут венгры, поляки, русские. Восток и юг страны практически полностью русскоязычные – Одесса, Николаев…», - рассказал он.