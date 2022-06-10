Сергей Лавров призвал не спекулировать по поводу приговора суда ДНР иностранным наемникам

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10 июня 2022, 13:24 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу призвал не спекулировать по поводу приговора, вынесенного судом Донецкой народной республики иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен.

Глава МИД России подчеркнул, что осуждены подданые Великобритании и гражданин Марокко были по законодательству ДНР, поскольку совершили преступления там. Лавров ответил на вопрос журналистов о ситуации с наемниками: "На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства ДНР, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории республики. Все остальное - это уже предмет для спекуляций".

По словам главы МИД России, он не намерен внедряться в работу судебной и правоохранительной системы республики Донбасса.

В Донецке 9 июня были приговорены к смертной казни трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.

Все они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.

По поводу приговора высказались коллеги Лавров в США Энтони Блинкен и в Великобритании Лиз Трасс.