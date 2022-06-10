Сергей Лавров призвал не спекулировать по поводу приговора суда ДНР иностранным наемникам

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу призвал не спекулировать по поводу приговора, вынесенного судом Донецкой народной республики иностранным наемникам, воевавшим на стороне Украины и попавшим в плен.
Глава МИД России подчеркнул, что осуждены подданые Великобритании и гражданин Марокко были по законодательству ДНР, поскольку совершили преступления там. Лавров ответил на вопрос журналистов о ситуации с наемниками: "На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства ДНР, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории республики. Все остальное - это уже предмет для спекуляций".
По словам главы МИД России, он не намерен внедряться в работу судебной и правоохранительной системы республики Донбасса.
В Донецке 9 июня были приговорены к смертной казни трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим.
Все они признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".
По законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.
По поводу приговора высказались коллеги Лавров в США Энтони Блинкен и в Великобритании Лиз Трасс.