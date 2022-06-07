При обстреле ВСУ посёлка Широкая Балка в Херсонской области погибли два мирных жителя

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7 июня 2022, 18:36

Въезд в село Широкая Балка/ с сайта ОГА

Украинские боевики обстреляли населённый пункт Широкая Балка, расположенный в Херсонской области, которая находится уже под контролем российских военных. В результате удара погибли два мирных жителя.

«Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в населённом пункте Широкая Балка погибли два мирных жителя», − приводит РИА Новости сообщение ГУ МВД по Херсонской области в Telegram. Уточнили также, что при обстреле повреждения получил жилой дом.

Ранее стало известно об обстреле Петровского района Донецка украинскими боевиками. Столица ДНР за последние несколько дней подвергается массированным ударам со стороны террористов Киева.

Как заметил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала, в Донецкой Народной Республике фиксируют прилёты самоходной пушки большой мощности «Пион» боевиков ВСУ.

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что правоохранители называли одной из возможных причин взрыва в местном ресторане теракт.