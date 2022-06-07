Боевики ВСУ вновь ударили по Петровскому району Донецка

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7 июня 2022, 18:07

Осколки, обстрел территории Донбасса, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Украинские вооружённые группировки нанесли очередной удар по Петровскому району Донецка. Информацию сообщает представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н.п. Георгиевка — г. Донецк (Петровский р-н)», — говорится в сообщении.

Военные уточнили, что по жилым районам города противник выпустил десять снарядов калибром 122 мм.

Ранее стало известно, что при обстреле посёлка Гольмовского под Горловкой украинскими террористами была ранена мирная жительница.

Также сегодня стало известно, что в ближайшем будущем обстрелы Донецка прекратятся, освобождение территории ДНР уже близко. С соответствующим заявлением выступила руководитель министерства иностранных дел республики Наталья Никанорова.