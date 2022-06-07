Глава МИД ДНР Никанорова: в ближайшее время обстрелы Донецка прекратятся, освобождение республики уже близко

Аргументы Недели → Политика 13+

7 июня 2022, 15:40

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В ближайшем будущем обстрелы Донецка прекратятся, освобождение территории ДНР уже близко. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила руководитель министерства иностранных дел республики Наталья Никанорова.

«В ближайшее время обстрелы по Донецку прекратятся — существует соответствующий военный план, освобождение республики уже близко, заявила глава МИД ДНР», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в российском дипломатическом ведомстве проинформировали, что министр Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу на встрече 8 июня обсудят перспективы возобновления переговоров между Москвой и Киевом.