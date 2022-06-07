Стремоусов: полиция называет теракт одной из возможных причин взрыва в ресторане Херсона

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7 июня 2022, 17:08

Взрыв, огонь, vk.com/ belinter/ Globallookpress.com

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что правоохранители называли одной из возможных причин взрыва в местном ресторане теракт. Сообщает во вторник, 7 июня, ФАН.

Чиновник напомнил, что полицейские рассматривают теракт в качестве одной из версий взрыва в ресторане «Ностальгия» в Херсоне. По уточнённой информации, при взрыве пострадали четверо человек, хотя ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Ранее стало известно, что обучение мобилизованных граждан ведут инструкторы армий стран НАТО в учебном центре 91-го полка нацгвардии Украины, главным образом поляки и британцы. Сколоченные здесь ДРГ планируется использовать в приграничных с РФ районах Сумской и Харьковской областей.