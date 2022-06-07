В Ахтырке Сумской области продолжает функционировать центр подготовки украинских диверсантов

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июня 2022, 15:47

Фото: Соцсети

Обучение мобилизованных граждан ведут инструкторы армий стран НАТО в учебном центре 91-го полка нацгвардии Украины, главным образом поляки и британцы. Сколоченные здесь ДРГ планируется использовать в приграничных с РФ районах Сумской и Харьковской областей.

Часть подготовленных здесь боевиков уже направлена в прифронтовой н/п Уды Харьковской области. В данном месте идёт сосредоточение украинских войск для перехода в очередное контрнаступление. Как говорят у нас, – битому неймётся.

Что касается учебного центра 91-го полка НГУ. По нему был нанесён огневой удар примерно две недели назад, повреждения получили: склад и четыре казармы. Однако учебный процесс здесь продолжился. Видимо для надёжного уничтожения таких центров подготовки нужен радикально новый подход.