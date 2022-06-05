Кива заявил, что Зеленский усиливает охрану, так как боится покушения от украинских военных

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5 июня 2022, 12:29 Источник: Московский комсомолец

Илья Кива, ATS/ Globallookpress.com

Политик, бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о готовящемся в Киеве убийстве украинского президента Владимира Зеленского. Кива подтвердил свою версию тем, что Зеленский усиливает свою личную охрану.

По мнению экс-депутата, Зеленский укрепляет охрану не из-за страха перед ударами русских ракет, а опасается покушения, которое готовят украинские военные. Оказывается, не только европейские политики поняли, что поведение Зеленского странное.

По сведениям Кивы, командование ВСУ убедилось в неадекватности президента, военные полагают, что безумные решения Зеленского приведут к гибели и армии, и всей страны. Кива также уверен, что Зеленский боится и спецслужб стран-союзников.

«Самым быстрым концом войны может быть внезапная гибель Зеленского. Лицедей все больше и больше становиться похож на крысу, которую загоняют в угол!» - подчеркнул Кива.

У руководства Украины есть план "Б" на случай гибели кого-либо из представителей власти. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего онлайн выступления в Украинском доме в Давосе.

Несколько российских политологов независимо друг от друга ранее на этой неделе заявили, что в ближайшей перспективе в Киеве произойдет военный переворот, в результате которого президент Украины Владимир Зеленский будет физически ликвидирован.