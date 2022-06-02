Несколько российских политологов считают, что в скором времени в Киеве произойдет военный переворот и Зеленский будет уничтожен

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2 июня 2022, 16:50 Источник: Свободная пресса

украинский солдат, фото: vk.com/volodymyr_zelensky

Несколько российских политологов независимо друг от друга заявили, что в ближайшей перспективе в Киеве произойдет военный переворот, в результате которого президент Украины Владимир Зеленский будет физически ликвидирован.

Политолог Марат Баширов 17 мая в своем Telegram-канале заметил, что Зеленский настолько опасается за свою жизнь, что даже на прощании с бывшим президентом Украины Леонидом Кравчуком зашел под усиленной охраной иностранных телохранителей, вооруженных автоматами, направленными на других посетителей.

Через 10 дней Баширов продолжил эту тему, заявив, что в ближайшие 2−3 недели Зеленский находится под угрозой военного переворота. Политолога цитирует «Свободная пресса».

Баширов написал в мессенджере, что «падение Мариуполя спровоцировало стремительное падение юго-восточной группировки ВСУ около ДНР». По его прогнозу, это вопрос недели и последуют критические решения. Соображения военные и политические. Первое - отступление и сдача территории до левого берега Днепра, а на правом закрепиться. Второе: максимально сдерживать союзные войска в их скорости движения на запад Украины, но терять военных наиболее дееспособных частей и в итоге позволить начать военные действия и на правом берегу Днепра, а так можно и Киев потерять. Как отметил политолог, украинские генералы «за первый вариант, Зеленский — за второй», поэтому — переворот руками военных и согласие на раздел страны». Баширов полагает, что в ходе этого процесса Зеленского вполне могут физически устранить.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов также уверен, что военные ошибки Зеленского могут привести к конфликту с главкомом ВСУ генералом Валерием Залужным, и это спровоцирует военный переворот.

Жена Зеленского рассказала, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какая военная техника нужна ВСУ.

Мария Захарова считает, что ближайшим родственникам Зеленского, в том числе девятилетнему «военному эксперту», надо дать ордена.