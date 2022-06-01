Мария Захарова считает, что жене Зеленского и девятилетнему сыну «военному эксперту» надо дать ордена

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1 июня 2022, 17:48 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что первая леди Украины Елена Зеленская и сын украинского президента, который в возрасте девяти лет обсуждает с родителями ситуацию в стране и дает отцу Владимиру Зеленскому советы по поводу приобретения вооружения, заслуживают орденов. И газета Daily Mail, опубликовавшая интервью Елены Зеленской.

Супруга президента Украины рассказала, что Владимир Зеленский открыто обсуждает с сыном Кириллом действия, которые следует предпринимать в настоящее время.

По ее словам, ребенок все знает и дает нам советы - какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего не хватает. Также мальчик обсуждает с родителями, какие страны помогают Украине плохо, какие страны помогают хорошо. Зеленская назвала сына военным экспертом.

Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале: «Daily Mail: 9-летний сын Владимира Зеленского дает украинскому лидеру военные советы. Это орден за заслуги. Причем два: сыну и жене. Нет, три. Еще Daily Mail».