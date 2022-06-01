Жена Зеленского рассказала, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какая военная техника нужна ВСУ

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1 июня 2022, 17:36 Источник: РИА Новости

Елена Зеленская, кадр youtube-видео интервью

Читатели Daily Mail отреагировали на заявление супруги президента Украины Елены Зеленской о том, что Владимир Зеленский советуется с девятилетним сыном по поводу приобретения военной техники у Запада.

Первая леди Украины рассказала в беседе с Daily Mail, что Владимир Зеленский открыто обсуждает с сыном Кириллом действия, которые следует предпринимать в настоящее время.

По словам супруги Зеленского, ребенок все знает и дает нам советы - какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего не хватает. Также мальчик обсуждает с родителями, какие страны помогают Украине плохо, какие страны помогают хорошо.

Елена Зеленская назвала сына военным экспертом, с которым можно говорить по этой теме долгое время.

Подписчики сайта Daily Mail комментируют рассказ первой леди Украины: "Некоторые вещи нельзя никогда озвучивать публично, даже если это правда", "Догадываюсь, это многое объясняет". Countercanter интересуется: "А что за советы? Не носи больше каблуки, пап, ты нас всех позоришь?"

В мае супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден приезжала на Украину на пару часов. Первая леди Соединенных Штатов встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде, граничащем со Словакией.