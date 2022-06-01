Жена Зеленского рассказала, что президент Украины советуется с девятилетним сыном, какая военная техника нужна ВСУ

Читатели Daily Mail отреагировали на заявление супруги президента Украины Елены Зеленской о том, что Владимир Зеленский советуется с девятилетним сыном по поводу приобретения военной техники у Запада.
Первая леди Украины рассказала в беседе с Daily Mail, что Владимир Зеленский открыто обсуждает с сыном Кириллом действия, которые следует предпринимать в настоящее время.
По словам супруги Зеленского, ребенок все знает и дает нам советы - какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего не хватает. Также мальчик обсуждает с родителями, какие страны помогают Украине плохо, какие страны помогают хорошо.
Елена Зеленская назвала сына военным экспертом, с которым можно говорить по этой теме долгое время.
Подписчики сайта Daily Mail комментируют рассказ первой леди Украины: "Некоторые вещи нельзя никогда озвучивать публично, даже если это правда", "Догадываюсь, это многое объясняет". Countercanter интересуется: "А что за советы? Не носи больше каблуки, пап, ты нас всех позоришь?"
В мае супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден приезжала на Украину на пару часов. Первая леди Соединенных Штатов встречалась с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде, граничащем со Словакией.