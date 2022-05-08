Супруга Байдена уже покинула Украину, «неожиданная» встреча с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде была короткой

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8 мая 2022, 20:19 Источник: РБК

Ужгород, фото: Olga Kryvoshapko, pixabay.com

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден в воскресенье приезжала на Украину на пару часов.

Первая леди Соединенных Штатов уже покинула западную Украину. «Неожиданная» встреча Джилл Байден с первой леди Украины Еленой Зеленской в Ужгороде, граничащем со Словакией, была короткой.

Приезд супруги Байдена на Украину был «тайным», официально ее поездка в эту страну Восточной Европы не анонсировалась. Агентство Reuters распространило информацию, что кортеж Джилл Байден пересек границу с Украиной для ее визита, она направилась в Ужгород.

Детали поездки описала репортер CNN Кейт Беннетт в своем Twitter. Беннетт входит в журналистский пул Белого дома и освещает деятельность супруги президента, - передает РБК.

Репортер разместила в своем аккаунте фотографию первых леди США и Украины, сидящих за столом. Беннетт также опубликовала видео из школы Ужгорода, где Байден и Зеленская приняли участие в «ремесленном проекте» с несколькими детьми. Школа, в которой провели встречу супруги президентов, переоборудована под пункт временного размещения беженцев из других регионов Украины.

В некоторых странах мира во второе воскресенье мая отмечают Международный день матери. В этом году - восьмого числа. Байден в ходе разговора с Зеленской отметила, что «хотела приехать в День матери», она также сказала, что «народ США поддерживает народ Украины».

Агентство УНИАН опубликовало видео их. При встрече Джилл Байден обняла Елену Зеленскую и вручила ей цветы.