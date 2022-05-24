Зеленский рассказал, что на случай его гибели существует план «Б»

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24 мая 2022, 09:32 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

У руководства Украины есть план «Б» на случай гибели кого-либо из представителей власти. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский во время своего онлайн выступления в Украинском доме в Давосе.

Поскольку Украина является президентско-парламентской республикой, президент, премьер-министр и глава парламента, по его словам, были «разделены» на случай чрезвычайной ситуации.

«Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством», - заверил Зеленский.

Кроме того, на две части сейчас разделен кабинет министров.

«Это было два дубля, чтобы страна могла быть защищена даже от таких результатов», - подчеркнул президент Украины.

Ранее советник офиса главы президента Украины Михаил Подоляк говорил, что на жизнь Зеленского с начала военной спецоперации покушались более 10 раз.