Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что на жизнь Зеленского покушались более 10 раз

Аргументы Недели → Политика 13+

10 марта 2022, 21:26 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети Вконтакте

Президента Украины Владимира Зеленского пытались убить более десяти раз. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк раскрыл, что Зеленский пережил более десяти покушений на жизнь.

Подоляк отметил, что западные СМИ пишут о двух-трех попытках убийства Зеленского, но их на самом деле. Британская газета The Times писала о трех покушениях на украинского президента.

Подоляк пояснил, что мощная сеть разведки и контрразведки все отслеживает, сообщает сайт Вести.ру. Попытки покушения на украинского президента ликвидируются еще на подходах.

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее", - сказал Подоляк в интервью "Украинской правде".

Проект "Война с фейками" ранее выявил признаки того, что Владимира Зеленского в Киеве нет, его местонахождение скрывают на фоне спецоперации России на Украине.