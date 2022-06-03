Посол ЛНР в России Мирошник: второй «Азовстали» на «Азоте» в Северодонецке не будет

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3 июня 2022, 16:23 Источник: РИА Новости

подрыв цистерны на "Азоте", фото: vk.com/severodonetsk24

Второй "Азовстали" на "Азоте" в Северодонецке в Луганской Народной Республике не будет. Посол ЛНР в Российской Федерации Родион Мирошник в пятницу заявил, что территория северодонецкого завода еще контролировалась "формированиями украинского режима", но войска республики планомерно ведут зачистку.

На этой неделе в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал о том, что украинские националисты пытались остановить наступление российских войск и войск ДНР, взорвав на территории завода "Азот" в Северодонецке цистерну с кислотой. По информации генерала, в результате пострадали мирные жители.

Мирошник в пятницу в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что на химических предприятиях есть особенность - там обязательно есть бункеры, бомбоубежища, коммуникации, там есть где спрятаться.

По его мнению, какого-то ожесточенного сопротивления быть не должно. Но есть две опасности - на "Азот" украинские боевики затянули много мирного населения, а вторая - это одно из гигантских предприятий, которое производило аммиак, карбониты. "А это ядовитые вещи, часть из них может быть взрывоопасна", - подчеркнул Мирошник.

Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах химического завода в Северодонецке, рассказал украинский чиновник Сергей Гайдай CNN.