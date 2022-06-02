CNN: в бомбоубежищах химзавода «Азот» в Северодонецке находятся около 800 местных жителей

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2 июня 2022, 19:44 Источник: МК

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Около 800 человек прячутся в нескольких бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке. Украинский чиновник Сергей Гайдай рассказал CNN, что в бомбоубежищах укрылись местные жители, которых попросили покинуть Северодонецк, но они отказались. Детей в бомбоубежище немного.

Гайдай. Он также сообщил каналу, что Вооруженные силы Украины контролирует промзону Северодонецка, а большая часть города находится под контролем российских военных. По информации Гайдая, владельцы химпредприятия «Азот» утверждают, что химикатов на заводе почти не осталось, людям, укрывшимся в бомбоубежищах ничего не угрожает.

По его словам, с военной точки зрения завод не имеет значения, его нельзя сравнивать с металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе, - сообщает МК.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщал, что под химзаводом «Азот» украинские националисты удерживают около 300 мирных людей.

Помощник Кадырова Алаудинов сообщил, что националисты под угрозой смерти вернули в Северодонецк примерно 200 бойцов ВСУ, отступивших в Лисичанск.