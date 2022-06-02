Помощник Кадырова Алаудинов: националисты под угрозой смерти вернули в Северодонецк 150-200 бойцов ВСУ, отступивших в Лисичанск

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2 июня 2022, 15:57

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Националисты под угрозой смерти вернули в город Северодонецк 150-200 бойцов Вооруженных сил Украины, которые отступили в Лисичанск. Соответствующую информацию озвучил Апти Алаудинов, помощник руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Украинские националисты под угрозой смерти вернули 150-200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промзону Северодонецка, заявил в эфире телеканала “Россия 1” помощник главы Чечни, командир спецподразделения “Ахмат” Апти Алаудинов», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее в четверг, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия не будет уговаривать киевскую сторону принимать участие в переговорах.