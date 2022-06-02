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Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах, они возможны на условиях Москвы

, 15:09

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах, они возможны на условиях Москвы
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

РФ не будет уговаривать киевскую сторону принимать участие в переговорах, они возможны на условиях Москвы. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах, они возможны на условиях Москвы», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что подразделения республики подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.

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