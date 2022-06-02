Басурин: силы ДНР подавили попытки контрнаступления войск Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки

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2 июня 2022, 14:47

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Подразделения Донецкой народной республики подавили попытки контрнаступления войск Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки. Об этом, как пишет Telegram-канал «RT на русском», проинформировал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Силы ДНР подавили попытки контрнаступления украинских войск в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, сообщил Басурин», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, парламентарий из ДНР Елена Шишкина заявила, что на скамье подсудимых трибунала в республике окажутся и иностранные боевики, и инструкторы, представляющие страны Североатлантического альянса.