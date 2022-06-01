Кадыров: украинский пленный рассказал, что боевики «Айдара» загнали на завод в Северодонецке около 300 мирных жителей

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1 июня 2022, 16:45

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинский пленный рассказал, что боевики националистического формирования «Айдар» (запрещено в России) загнали на завод в городе Северодонецке порядка 300 представителей гражданского населения. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного информацию о том, что пару дней назад боевики нацбатальона “Айдар” загнали на территорию завода около 300 мирных жителей. Смею предположить, что боевики планируют использовать их в качестве живого щита», — говорится в публикации Кадырова.

Как сообщалось ранее в среду, министр юстиции ДНР Юрий Сироватко заявил, что больше 100 плененных в Мариуполе военнослужащих Вооруженных сил Украины переместили в следственный изолятор.