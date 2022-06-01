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Министр юстиции ДНР Сироватко: больше 100 плененных в Мариуполе военных ВСУ переместили в следственный изолятор

, 16:25

Министр юстиции ДНР Сироватко: больше 100 плененных в Мариуполе военных ВСУ переместили в следственный изолятор
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Больше 100 плененных в городе Мариуполе военнослужащих Вооруженных сил Украины переместили в следственный изолятор. Соответствующую информацию озвучил Юрий Сироватко, руководитель Минюста Донецкой народной республики.

«Больше 100 взятых в плен в Мариуполе военных ВСУ переместили в следственный изолятор, решение по ним будет принимать суд, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал «экстраординарной ситуацией» нынешние события в сфере обеспечения безопасности страны и поддержки Донбасса.

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