Министр юстиции ДНР Сироватко: больше 100 плененных в Мариуполе военных ВСУ переместили в следственный изолятор

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1 июня 2022, 16:25

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Больше 100 плененных в городе Мариуполе военнослужащих Вооруженных сил Украины переместили в следственный изолятор. Соответствующую информацию озвучил Юрий Сироватко, руководитель Минюста Донецкой народной республики.

«Больше 100 взятых в плен в Мариуполе военных ВСУ переместили в следственный изолятор, решение по ним будет принимать суд, заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале «RT на русском».

Ранее сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал «экстраординарной ситуацией» нынешние события в сфере обеспечения безопасности страны и поддержки Донбасса.