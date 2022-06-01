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Путин назвал «экстраординарной ситуацией» нынешние события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса

, 16:06

Путин назвал «экстраординарной ситуацией» нынешние события в сфере обеспечения безопасности России и поддержки Донбасса
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Владимир Путин назвал «экстраординарной ситуацией» нынешние события в сфере обеспечения безопасности Российской Федерации и поддержки Донбасса. Об этом информирует ТАСС.

«Путин назвал "экстраординарной ситуацией" нынешние события в сфере обеспечения безопасности РФ и поддержки Донбасса», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в среду, помощник главы Чечни Апти Алаудинов отметил, что российские подразделения в ближайшие дни возьмут в кольцо расположенный на территории Донбасса город Лисичанск.

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