Украинские боевики взорвали на предприятии «Азот» в Северодонецке цистерну с кислотой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 июня 2022, 22:06 Источник: РИА Новости

Российский генерал Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Украинские боевики во вторник, 31 мая, взорвали на территории предприятия "Азот" в Северодонецке цистерну ядовитым химическим веществом (азотная кислота), чтобы остановить наступление подразделений Вооруженных сил РФ и формирований ДНР.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил эту информацию 1 июня. По данным Минобороны, в результате пострадали мирные жители.

По уточненным данным Мизинцева, во вторник, около 19 часов отступающими подразделениями 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на территории Северодонецкого предприятия "Азот" взорвана цистерна с кислотой. После взрыва на высоту около одного километра поднялось ядовитое облако оранжевого цвета, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Российский генерал заметил, что "украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате этого теракта с применением токсичного химического вещества пострадали мирные люди".

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил со ссылкой на рассказ украинского пленного, как украинские националисты загнали на завод в Северодонецке порядка 300 представителей гражданского населения.

Он предположил, что их использовали как живой щит.