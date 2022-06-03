Арестович открыл «маленькую тайну»: украинские военные уже наносили удары по Крыму

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3 июня 2022, 11:04 Источник: Свободная пресса

А. Арестович, фото с сайта офиса президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев будет обстреливать Крым из американских ракетных систем залпового огня, как только у украинских военных появится такая возможность.

Арестович в эфире телевидения публично сказал, что Крым украинский.

«И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», — пригрозил «штатный враль киевского режима», как назвал Арестовича глава Крыма Сергей Аксёнов.

Советник главы Офиса Владимира Зеленского также открыл «маленькую тайну» сказав, что украинские военные уже «бомбили Крым, и очень удачно», - сообщает «Свободная пресса».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял о недоверии Москвы заверениям Зеленского о том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS в случае их поставок Вооруженным силам Украины не будут использоваться для атак на территорию России.

2 июня стало известно об обещании президента США Джо Байдена о скорой поставке Вооруженным силам Украины первой партии американских РСЗО HIMARS.