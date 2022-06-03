Арестович открыл «маленькую тайну»: украинские военные уже наносили удары по Крыму

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев будет обстреливать Крым из американских ракетных систем залпового огня, как только у украинских военных появится такая возможность.
Арестович в эфире телевидения публично сказал, что Крым украинский.
«И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», — пригрозил «штатный враль киевского режима», как назвал Арестовича глава Крыма Сергей Аксёнов.
Советник главы Офиса Владимира Зеленского также открыл «маленькую тайну» сказав, что украинские военные уже «бомбили Крым, и очень удачно», - сообщает «Свободная пресса».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявлял о недоверии Москвы заверениям Зеленского о том, что американские реактивные системы залпового огня HIMARS в случае их поставок Вооруженным силам Украины не будут использоваться для атак на территорию России.
2 июня стало известно об обещании президента США Джо Байдена о скорой поставке Вооруженным силам Украины первой партии американских РСЗО HIMARS.