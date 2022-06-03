Байден заявил о необходимости ужесточения контроля за оборотом оружия в США

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июня 2022, 09:52 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP

Глава США Джо Байден заявил, что вторая поправка к конституции страны, гарантирующая право владения огнестрельным оружием, – это не абсолют. По словам политика, следует ужесточить контроль за его оборотом.

Джо Байден подчеркнул, что уважает культуру, традиции, а также озабоченности владельцев огнестрельного оружия, однако отметил, что вторая поправка к конституции Соединенных Штатов Америки не является абсолютом.

Американский лидер обратил внимание на участившиеся случаи массовой стрельбы на территории страны, которые требуют от властей принятия мер, базирующихся на здравом смысле. По мнению Байдена, контроль за оборотом оружия в Штатах на фоне последних событий необходимо ужесточить.