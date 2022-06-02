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При стрельбе в медицинском центре в Оклахоме погибли пять человек

, 07:26 Источник: РИА "Новости"

При стрельбе в медицинском центре в Оклахоме погибли пять человек
место преступления, Sanjeev Singhal/The Photo Access

В американском городе Талса, расположенном в штате Оклахома, произошла стрельба. Согласно данным представителя местной полиции, в результате случившегося погибли пять человек, среди которых нападавший.

Установлено, что мужчина 35-40 лет начал стрелять в помещениях медцентра из винтовки и пистолета, а затем нанес себе смертельные ранения.

Полицейский в рамках пресс-коференции сообщил о гибели четырех жителей Талсы.

Президент США Джо Байден поставлен в известность о данном происшествии. Власти города получили от Белого дома предложение о помощи.

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