При стрельбе в медицинском центре в Оклахоме погибли пять человек

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2 июня 2022, 07:26 Источник: РИА "Новости"

место преступления, Sanjeev Singhal/The Photo Access

В американском городе Талса, расположенном в штате Оклахома, произошла стрельба. Согласно данным представителя местной полиции, в результате случившегося погибли пять человек, среди которых нападавший.

Установлено, что мужчина 35-40 лет начал стрелять в помещениях медцентра из винтовки и пистолета, а затем нанес себе смертельные ранения.

Полицейский в рамках пресс-коференции сообщил о гибели четырех жителей Талсы.

Президент США Джо Байден поставлен в известность о данном происшествии. Власти города получили от Белого дома предложение о помощи.