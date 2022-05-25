19 детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе штата Техас в США

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25 мая 2022, 07:18 Источник: ТАСС

Сальвадор Ромас, устроивший стрельбу в школе, salv8dor_/Instagram/globallook.com

19 детей и двое взрослых погибли в результате стрельбы в начальной школе города Ювалд, штат Техас. Убийца — 18-летний местный житель Сальвадор Ромас — был ликвидирован полицейскими, сообщил во вторник телеканал CNN.

По словам сенатора штата Роланда Гутьерреса, до того как устроить стрельбу в школе, Ромас стрелял в свою бабушку. Женщина выжила и находится сейчас в госпитале.

По данным Управления общественной безопасности Техаса, убийца действовал в одиночку. Он был вооружен пистолетом, кроме того, у него была с собой винтовка.

Как сообщил глава генконсульства России в Хьюстоне Александр Захаров, ссылаясь на информацию полиции Ювалда, русскоязычных среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в школе нет.