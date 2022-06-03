Аксёнов о заявлении Арестовича, что Киев будет обстреливать Крым из американских РСЗО: вооружение не доберётся до места назначения

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3 июня 2022, 10:43 Источник: Свободная пресса

Сергей Аксенов, фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал слова "штатного враля киевского режима" советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Вооруженные силы Украины наносили удары по крымской территории.

Арестович ранее заявил, что Киев будет обстреливать Крым из американских ракетных систем залпового огня, как только получит возможность. Советник главы Офиса Владимира Зеленского также говорил, что украинская армия уже успешно наносила удары по территории Крыма, - сообщает "Свободная пресса".

Сергей Аксёнов опубликовал комментарий в соцсетях: "Если бы Украина действительно нанесла «успешные» удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир".

Глава Крыма добавил, что "после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки".

По информации Аксёнова, киевская власть уже предупреждена, каким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Вооруженными силами Украины оружия против территорий РФ, у российских войск не останется выбора, наши военные будут действовать на поражение центров принятия решений в Киеве - министерства обороны и генштаба.

По мнению главы Крыма, "вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется". "Наши вооруженные силы об этом позаботятся", - подчеркнул Аксёнов.