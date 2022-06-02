Медведев заявил, что при использовании Украиной вооружения против российских территорий, ответные удары последуют

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2 июня 2022, 22:53 Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев, фото: government.ru/gov

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае использования Вооруженными силами Украины оружия против территорий Российской Федерации, у российских войск не останется выбора, наши военные будут действовать на поражение центров принятия решений в Киеве - министерства обороны и генштаба.

Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera прокомментировал поставки Соединенным Штатам Киеву систем залпового огня. Он подчеркнул, что об этом уже предупреждали ранее. "В случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, в таком случае у российской армии не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений".