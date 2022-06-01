Welt: Берлин тратит на поддержку Украины примерно 200 млрд евро в год

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1 июня 2022, 11:36

Канцлеры ФРГ, коллаж/ из соцсетей

Журналисты немецкого издания Welt проанализировали, во сколько обходится Германии помощь Украине. В результате изучения выяснилось, что ежегодно, по самым скромным оценкам, приходится тратить на республику 200 млрд евро.

В настоящий момент Берлин не располагает достаточным количеством свободных средств, а также не может отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ много лет предпочитала закупать газ у одного поставщика, а не выстраивать альтернативные схемы.

Теперь же страна оказалась заложницей обязательств перед Киевом и необходимостью сотрудничать с Москвой. Аналитики пеняют на беспрецедентные расходы: «Мы отделались бы намного дешевле, если бы раньше и решительнее инвестировали в свою безопасность и независимость от России сумму около 100 млрд евро».

Одновременно граждан Германии сильно беспокоят растущие цены на продовольствие и энергию, а также серьёзная инфляция.

Тем не менее, Берлин принял решение поставить киевской стороне ракеты противовоздушной обороны IRIS-T.