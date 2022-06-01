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Шольц: Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T

, 11:24

Шольц: Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T
Канцлер Германии Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Берлин принял решение поставить киевской стороне ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.

«Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, заявил Шольц», — говорится в публикации, появившейся в отечественном TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил с заявлением, согласно которому поставки американских вооружений Киеву увеличивают риск прямого столкновения между Соединенными Штатами и Россией.

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