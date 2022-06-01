Берлин принял решение поставить киевской стороне ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал «RT на русском», озвучил руководитель немецкого правительства Олаф Шольц.
«Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, заявил Шольц», — говорится в публикации, появившейся в отечественном TG-канале.
Как сообщалось ранее в среду, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выступил с заявлением, согласно которому поставки американских вооружений Киеву увеличивают риск прямого столкновения между Соединенными Штатами и Россией.