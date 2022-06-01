Замглавы МИД РФ Рябков: поставки американских вооружений Украине увеличивают риск прямого столкновения США и России

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1 июня 2022, 11:05 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Поставки американских вооружений Украине увеличивают риск прямого столкновения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. На это, как передает РИА Новости, указал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Поставки США оружия Киеву увеличивают риск прямого столкновения США и РФ, а цели спецоперации будут достигнуты в любом случае, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Рябков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, Белый дом отметил, что Украина пообещала Вашингтону не применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по целям на российской территории.