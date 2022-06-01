Белый дом: Украина пообещала США не использовать системы HIMARS для ударов по целям в России

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1 июня 2022, 09:34

Стрельба из РСЗО HIMARS, Lance Cpl. Dean Gurule / globallookpress.com

Украина пообещала Соединенным Штатам не применять реактивные системы залпового огня HIMARS для ударов по целям в Российской Федерации. Соответствующее заявление, как информирует ТАСС, сделал Белый дом.

«Поставляемые Киеву ракетные системы США не смогут поражать цели за пределами украинской территории, Украина пообещала Вашингтону не использовать РСЗО HIMARS для ударов по целям в России, заявил Белый дом», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Согласно имеющимся сведениям, американская сторона сегодня представит новый пакет военной помощи Киеву, который будет включать среди прочего установки HIMARS и противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Как сообщалось ранее в среду, президент Джо Байден указал, что Штаты будут и дальше отправлять на Украину продвинутые системы вооружений.