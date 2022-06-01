Граждане ФРГ оказались не готовы к финансовому кризису из-за Украины

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1 июня 2022, 11:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Граждан Германии сильно беспокоят растущие цены на продовольствие и энергию, а также серьёзная инфляция.

Эксперты провели целую серию опросов по этому поводу и выяснили, что страх нарастающих проблем с финансами как раз возник в последние четыре месяца. Стоит напомнить, что ещё в январе 2022 года только 28% опрошенных высказывали свои опасения из-за расходов. Сейчас же многие немцы полностью залезли в долги и вынуждены занимать деньги у своих знакомых. Финансовая обстановка, складывающаяся в ФРГ, и правда безрадостная.

В местных СМИ утверждают, что Украинский кризис сильно давит на психику жителей Германии. Сейчас почти 62% опрошенных аналитиками людей смотрят в будущее со страхом и недоверием. Вместе с тем у местных жителей растут ожидания в плане получения помощи и поддержки от федеральных властей. 79% из опрошенных полагают, что государство в случае ухудшения экономической ситуации начнёт финансово поддерживать граждан. Почти две трети из них предпочли бы прямую поддержку, например деньги на оплату коммунальных тарифов. Только 15%, при этом, считают, что помощь от государства прежде всего должна быть направлена предприятиям, которые затронул кризис.