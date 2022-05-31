Спикер НМ ЛНР Марочко: боевики ВСУ разрушили свыше 60% жилого фонда Северодонецка

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31 мая 2022, 10:28

Руины от обстрела, facebook.com/andriy.tsaplienko/ Global Look Press

Украинские военизированные формирования разрушили более 60% жилого фонда Северодонецка. В городе идут работы по разбору руин и предварительной оценке будущего восстановления. Об этом во вторник, 31 мая, заявил в стриме RT «Летучка» официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

«Продвижение в городе Северодонецке идёт сложно. Украина не меняет свою тактику, прикрываясь мирным населением. Устраивают огневые точки в жилых домах, укрываются в промзоне. Северодонецк находится в низине, а Лисичанск — на горе, оттуда по Северодонецку работает вся (украинская. — RT) артиллерия», − приводит агентство слова военного.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поспорил с украинскими СМИ, которые пишут, что Северодонецк по-прежнему находится под контролем Украины. В своем телеграм-канале он разместил видео, на котором чеченские бойцы прогуливаются по проспекту города и разговаривают с местными жителями.

Также сегодня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что пока некорректно делать прогнозы об окончании операции по освобождению ЛНР.