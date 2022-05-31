Кадыров поспорил с украинскими СМИ, которые утверждают, что Северодонецк находится под контролем ВСУ

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31 мая 2022, 08:52 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia/Globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поспорил с украинскими СМИ, которые пишут, что Северодонецк по-прежнему находится под контролем Украины. В своем телеграм-канале он разместил видео, на котором чеченские бойцы прогуливаются по проспекту города и разговаривают с местными жителями.

«Дорогой брат Ахмед Сайдарханов с бойцами прогулялся по центральному проспекту города и окрестностям в поисках хотя бы одного представителя украинской армии. К несчастью, поиски не увенчались успехом», - написал Кадыров.

28 мая Кадыров сообщил, что Северодонецк взят под полный контроль России.

Между тем, в понедельник глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в интервью ТАСС заявил, что силы ЛНР совместно с российскими войсками контролируют треть города.

«Можно уже говорить, что треть города под нашим контролем», - сказал он.