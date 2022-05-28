Кадыров сообщил о взятии под полный контроль российских войск Северодонецка

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28 мая 2022, 22:11 Источник: Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что Северодонецк находится под полным контролем российских войск. Об этом он написал в субботу в своем телеграм-канале.

«Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», - сообщил Кадыров. Он написал, что это заслуга чеченских бойцов, сил Минобороны и народной милиции ЛНР.

«Не скрою, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа», - рассказал Кадыров, пообещав в скором времени «другие отличные новости».

Ранее глава Чечни сообщал о вхождении бойцов ВС РФ в Лисичанск.